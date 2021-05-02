Светлая седмица: традиции и запреты на неделе после Пасхи

Православная Пасха не завершает церковные празднования, а лишь открывает череду православных событий. Так, с 3 по 8 мая в этом году проходит так называемая Светлая седмица, или Пасхальная седмица.

На протяжение всей недели верующие приветствуют словами: "Христос Воскрес!", на которые принято отвечать: "Воистину Воскрес!".

В первой неделе после Светлого Воскресения Христового снимаются все ограничения по питанию - можно употреблять как молочные, так и мясные продукты, употреблять алкоголь.

В Светлую седмицу желательно думать только о хорошем, помогать нуждающимся, а также ходить в гости, навещать родственников. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы обязаны ограничивать контакты, поэтому старайтесь быть дома почаще, а с дорогими людьми общаться по телефону или видеосвязи.





Хоть праздник и располагает к кушанью блюд, которые были запрещены во время Великого поста, Церковь рекомендует не предаваться чревоугодию, пьянству и ругани. В ближайшие дни лучше обратить свои мысли к Богу.





По сути, отмечать Пасху православные верующие могут и после окончания Пасхальной седмицы, то есть до 10 июня - Вознесения Господнего.