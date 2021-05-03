В Украине – почти 3000 новых случаев COVID-19

Вчера, 2 мая, в Украине выявили 2 758 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5 094), выздоровели 5 550 пациентов (днем ранее – 5 784). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Были госпитализированы 1591 человек (сутками ранее – 3 199), 154 пациента умерло (сутками ранее – 160).
Официально за 2 мая сделано 16 023 тестов на коронавирус (сутками ранее – 43 405). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 9 298 (21 609), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 1 260 (3 878), экспресс-тестов на антиген – 5 465 (17 918).Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Донецкой и Харьковской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 085 938 заболевших COVID-19, 1 681 815 из них выздоровели, 44 750 – умерли.
Данные по областям:
Киев – 95 заболевших коронавирусом;
Винницкая область – 64 случая;
Волынская область – 108 случаев;
Днепропетровская область – 360 случаев;
Донецкая область – 202 случая;
Житомирская область – 135 случаев;
Закарпатская – 4 случая;
Запорожская область – 103 случая;
Ивано-Франковская область – 38 случаев;
Киевская область – 74 случая;
Кировоградская область – 116 случаев;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 94 случая;
Николаевская область – 81 случай;
Одесская область – 143 случая;
Полтавская область – 104 случая;
Ровенская область – 62 случая;
Сумская область – 231 случай;
Тернопольская область – 120 случаев;
Харьковская область – 164 случая;
Херсонская область – 46 случаев;
Хмельницкая область – 30 случаев;
Черкасская область – 233 случая;
Черновицкая область – 61 случай;
Черниговская область – 62 случая.
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего привиты - 755 103 человека.28 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая, Киев перевели из красной зоны эпидопасности в желтую. 29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область.