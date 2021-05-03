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Новости
Украина
3 мая 21, 08:52
Позиции ОС обстреляли возле Катериновки и Песков, потерь нет
оос
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Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в собщении.

"По состоянию на 7:00 утра 3 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе ОС.
censor.net.ua
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