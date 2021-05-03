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Новости
Украина
3 мая 21, 10:37
Названа основная цель встречи Зеленского с Путиным
Путин,Зеленский
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Основная цель встречи Зеленского с Путиным — деоккупация наших территорий. Это касается как Донбасса, так и Крыма.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об основной цели возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина. Как пишет Фраза, об этом сообщает Радио Свобода в субботу, 1 мая.

«Основная цель встречи — это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым», — заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что эта встреча необходима, поскольку решения о войне на Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой. Он напомнил, что когда президент США Джо Байден предложил Путину встретиться, то он тоже сказал, что в нейтральной, третьей стране. Кулеба назвал это оптимальным базовым сценарием для возможной встречи Зеленского и Путина.

Министр пояснил, что сейчас украинская сторона начала действовать проактивно в отношениях с Россией.

«Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем сами разные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать. И в этом случае именно президент Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Зеленского», — сказал он.
Fraza.ua
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