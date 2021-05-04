Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.79
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 мая 21, 15:33
Обвал моста на трассе Львов-Луцк: как будет ездить транспорт
трасса Львов-Луцк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Областные власти придумали маршруты объезда после обрушения моста на трассе Львов-Луцк

После обрушения автомобильного моста на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гаёк местные власти разработали варианты объезда этого участка.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Итак, на данный момент разрешены следующие объездные пути.

Для крупногабаритного транспорта:

"Радехов – Червоноград - Великие Мосты - Гаёк" "Радехов-Лопатин-Буск-Львов" Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии

 Для легковых автомобилей, маршруток и школьных автобусов:

"Долина - Силец- Старый Добротвор - Гаёк".

"В течение дня работники вышеназванных структур проведут обследование данных дорог, в том числе проверят инженерные сооружения и по результатам выезда выработают конечную схему объезда для утверждения", - рассказали в пресс-службе ОГА.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Стало известно имя самого популярного мэра в Украине
Верховную Раду ''заминировали''
В Черкассах украли 2,4 млн выделенных на борьбу с COVID-19
Садовый и Синютка отреагировали на результаты экзитполов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцам назвали лучшие направления для отпуска
noimageЖителей Земли ожидает серия магнитных бурь в мае
Лента новостей