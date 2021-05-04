Обвал моста на трассе Львов-Луцк: как будет ездить транспорт

После обрушения автомобильного моста на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гаёк местные власти разработали варианты объезда этого участка.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Итак, на данный момент разрешены следующие объездные пути.
Для крупногабаритного транспорта:"Радехов – Червоноград - Великие Мосты - Гаёк" "Радехов-Лопатин-Буск-Львов" Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии
Для легковых автомобилей, маршруток и школьных автобусов:"Долина - Силец- Старый Добротвор - Гаёк".
"В течение дня работники вышеназванных структур проведут обследование данных дорог, в том числе проверят инженерные сооружения и по результатам выезда выработают конечную схему объезда для утверждения", - рассказали в пресс-службе ОГА.