Террористы обстреляли Красногоровку, повреждена больница

Об этом сообщил пресс-центр 28 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

"Также в результате обстрела был поврежден автомобиль скорой помощи. Внутри больницы во время обстрела находилось 45 мирных жителей, проходивших лечение в стационаре. К счастью, никто не пострадал. Подобные обстрелы мирных городов в контексте обострения на передовой свидетельствуют о том, что оккупационные войска пытаются дестабилизировать обстановку внутри города", - следует из сообщения.

При этом отмечается, что для достижения подобной преступной цели, они целенаправлено повреждают инфракструктуру городов, которая не имеет для них никакой ценности.

"Вот такой он - русский мир", - подытожили в бригаде.