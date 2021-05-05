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Новости
Украина
5 мая 21, 10:16
Террористы обстреляли Красногоровку, повреждена больница
Красногоровка
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Вчера, 4 мая, в 23.30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки.
В результате обстрела повреждена больница, которая находится по адресу: ул. Нахимова 1а, а также соседние здания, которые остались без света.

Об этом сообщил пресс-центр 28 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

"Также в результате обстрела был поврежден автомобиль скорой помощи. Внутри больницы во время обстрела находилось 45 мирных жителей, проходивших лечение в стационаре. К счастью, никто не пострадал. Подобные обстрелы мирных городов в контексте обострения на передовой свидетельствуют о том, что оккупационные войска пытаются дестабилизировать обстановку внутри города", - следует из сообщения.

При этом отмечается, что для достижения подобной преступной цели, они целенаправлено повреждают инфракструктуру городов, которая не имеет для них никакой ценности.

"Вот такой он - русский мир", - подытожили в бригаде.
censor.net.ua
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