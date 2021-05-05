На Донбассе сепаратисты семь раз открывали огонь

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 4 мая, сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.





"У Водяного враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское еще и из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.





В штабе добавили, что у Новолуганского, Зайцево, Шумов, Южного, Железного, Крымска, Торецкого и Новгородского был замечен пролет вражеского БПЛА типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.





Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.





По состоянию на 7 часов утра, 5 мая, зафиксировано одно нарушение прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





Боевых потерь среди наших защитников нет.



