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Новости
Украина
5 мая 21, 12:26
На Донбассе сепаратисты семь раз открывали огонь
Донбасс
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Позиции ВСУ обстреляли из минометов, противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 4 мая, сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"У Водяного враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское еще и из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что у Новолуганского, Зайцево, Шумов, Южного, Железного, Крымска, Торецкого и Новгородского был замечен пролет вражеского БПЛА типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 5 мая, зафиксировано одно нарушение прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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