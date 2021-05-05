В Украине двумя COVID-дозами привито 303 человека

В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 3 425 граждан. Всего с начала кампании по вакцинации было привито 759 434 украинца, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.





Глава Минздрава отметил, что две дозы получили 303 человека.





Прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 прививочными пунктами.





Лидером по вакцинации за прошедшие сутки стала Днепропетровская область (879), во Львовской и Хмельницкой областях не сделано ни одного укола.





Количество прививок в сутки:





Киев - 57 прививок;

Винницкая область - 61 прививки;

Волынская область - 41 прививки;

Днепропетровская область - 879 прививок;

Донецкая область - 182 прививки;

Житомирская область - 61 прививки;

Закарпатская - 76 прививок;

Запорожская область - 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 62 прививки;

Киевская область - 355 прививок;

Кировоградская область - 60 прививок;

Луганская область - 154 прививки;

Львовская область - 0 прививок;

Николаевская область - 289 прививок;

Одесская область - 100 прививок;

Полтавская область - 23 прививки;

Ровенская область - 120 прививок;

Сумская область - 25 прививок;

Тернопольская область - 60 прививок;

Харьковская область - 384 прививки;

Херсонская область - 160 прививок;

Хмельницкая область - 0 прививок;

Черкасская область - 86 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 130 прививок.

По состоянию на 4 мая в лист ожидания вакцинации записались 514 821 человек.





Тем временем в ЕС сделали 150 млн прививок от коронавируса. Четверть всех жителей Евросоюза уже получили свою первую дозу. К середине лета планируется привить 70% взрослого населения.





Также сообщалось о причинах отказа украинцев от COVID-прививок. В Украине число противников вакцинации от коронавируса за месяц уменьшилось на 8,5%, свидетельствуют результаты опроса.



