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Новости
Украина
5 мая 21, 12:29
В Украине двумя COVID-дозами привито 303 человека
вакцина
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Больше всего за прошедшие сутки прививок было сделано в Днепропетровской области. В двух областях - ни одного укола.
В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 3 425 граждан. Всего с начала кампании по вакцинации было привито 759 434 украинца, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что две дозы получили 303 человека.

Прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 прививочными пунктами.

Лидером по вакцинации за прошедшие сутки стала Днепропетровская область (879), во Львовской и Хмельницкой областях не сделано ни одного укола.

Количество прививок в сутки:

Киев - 57 прививок;
Винницкая область - 61 прививки;
Волынская область - 41 прививки;
Днепропетровская область - 879 прививок;
Донецкая область - 182 прививки;
Житомирская область - 61 прививки;
Закарпатская - 76 прививок;
Запорожская область - 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 62 прививки;
Киевская область - 355 прививок;
Кировоградская область - 60 прививок;
Луганская область - 154 прививки;
Львовская область - 0 прививок;
Николаевская область - 289 прививок;
Одесская область - 100 прививок;
Полтавская область - 23 прививки;
Ровенская область - 120 прививок;
Сумская область - 25 прививок;
Тернопольская область - 60 прививок;
Харьковская область - 384 прививки;
Херсонская область - 160 прививок;
Хмельницкая область - 0 прививок;
Черкасская область - 86 прививок;
Черновицкая область - 40 прививок;
Черниговская область - 130 прививок.
По состоянию на 4 мая в лист ожидания вакцинации записались 514 821 человек.

Тем временем в ЕС сделали 150 млн прививок от коронавируса. Четверть всех жителей Евросоюза уже получили свою первую дозу. К середине лета планируется привить 70% взрослого населения.

Также сообщалось о причинах отказа украинцев от COVID-прививок. В Украине число противников вакцинации от коронавируса за месяц уменьшилось на 8,5%, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: https://korrespondent.net/
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