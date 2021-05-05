Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.32
USD
27.73
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 мая 21, 12:34
Опубликована программа визита Блинкена в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава Госдепартаменат США прибудет в Украину сегодня поздно вечером, а все встречи проведет завтра.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину после 23:00 в среду, 5 мая. Программу визита главы Госдеп публикует Зеркало недели.

Так, в 09:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

После этого Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, она намечена на 10:35.

Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется на 11.30, она продлится около часа. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.

На 14:15 намечен круглый стол с представителями украинского гражданского общества, он пройдет в виртуальном режиме.

В 15:15 пройдет встреча с сотрудниками посольства США в Украине также в онлайн-режиме.

На 15.50 запланировано интервью Блинкена, после чего госсекретарь США отправится в аэропорт.

Отметим, перед визитом в Украину Блинкен принял участие в саммите глав МИД Большой семерки.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
США расширили список санкций против Беларуси
Что грозит России в случае новой агрессии против Украины
Госдеп назвал условие сотрудничества с Россией
Байден нашел главную угрозу США внутри страны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МОЗ обновил карантинные зоны
noimageВ Украине двумя COVID-дозами привито 303 человека
noimageВ Украине за сутки 2,5 тысячи COVID-случаев
noimageНа Донбассе сепаратисты семь раз открывали огонь
noimageТеррористы обстреляли Красногоровку, повреждена больница
Лента новостей