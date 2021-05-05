Опубликована программа визита Блинкена в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину после 23:00 в среду, 5 мая. Программу визита главы Госдеп публикует Зеркало недели.





Так, в 09:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.





После этого Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, она намечена на 10:35.





Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется на 11.30, она продлится около часа. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.





На 14:15 намечен круглый стол с представителями украинского гражданского общества, он пройдет в виртуальном режиме.





В 15:15 пройдет встреча с сотрудниками посольства США в Украине также в онлайн-режиме.





На 15.50 запланировано интервью Блинкена, после чего госсекретарь США отправится в аэропорт.





Отметим, перед визитом в Украину Блинкен принял участие в саммите глав МИД Большой семерки.



