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Украина
5 мая 21, 12:39
МОЗ обновил карантинные зоны
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В "красной" зоне находятся шесть областей, в "желтой" – Киев и 10 областей, остальные в "оранжевой".
В Украине по состоянию на среду, 5 мая, в "красной" карантинной зоне находятся шесть областей. Превышение уровня госпитализаций COVID-больных не зафиксировано ни в одном из регионов, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

В "красной" зоне находятся Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "желтой" зоне пребывают Киев и Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне.
 
Накануне сообщалось, что Житомирская область покинула "красную" зону. С 5 мая на территории региона будут применяться карантинные меры, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидопасности.



Источник: https://korrespondent.net/
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