МОЗ обновил карантинные зоны

В Украине по состоянию на среду, 5 мая, в "красной" карантинной зоне находятся шесть областей. Превышение уровня госпитализаций COVID-больных не зафиксировано ни в одном из регионов, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.





В "красной" зоне находятся Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.





В "желтой" зоне пребывают Киев и Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.





Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне.

Накануне сообщалось, что Житомирская область покинула "красную" зону. С 5 мая на территории региона будут применяться карантинные меры, предусмотренные для "оранжевого" уровня эпидопасности.











