Зеленский пообщался с американским сенатором

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом. Об этом в среду, 5 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в ходе разговора подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США. Он поблагодарил за постоянную поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах", - отметил Зеленский.

Со своей стороны, Роберт Портман приветствовал назначение нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Портман также отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за выделенные в бюджете США на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более 700 миллионов долларов США, из которых почти 400 миллионов пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.

Зеленский также сообщил сенатору о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни. Однако так и не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной.

Также Владимир Зеленский добавил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами в противодействии дезинформации.

Глава государства отметил, что с радостью ожидает визит Роберта Портмана в Украину в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Напомним, госсекретарь США Блинкен приедет в Киев сегодня поздно вечером, а завтра проведет ряд встреч, в том числе с президентом Владимиром Зеленским.

В МИД заявили, что ожидают от визита Блинкена усиления политической и оборонной поддержки Украины.