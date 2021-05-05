В Крыму выдали новый план по добыче воды

Оккупационные "власти" в аннексированном Крыму придумали "оригинальный" способ справиться с дефицитом воды на полуострове, предложив пополнить водохранилища водой из местных водопадов.
Об этом написал в Facebook "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов.
Он заявил, что "ситуация по данному вопросу (касаемо обеспечения Крыма водой, - Авт.) стабилизировалась". По его словам, помимо графиков подачи воды по Симферополю, Алуште и Ялте, предлагается запить водохранилища за счет крымских водопадов.
"Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища", - рассказал Аксенов.