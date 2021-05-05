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Новости
Украина
5 мая 21, 22:59
В Крыму выдали новый план по добыче воды
Крым
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Оккупанты в Крыму придумали альтернативу для насыщения водой водохранилищ

Оккупационные "власти" в аннексированном Крыму придумали "оригинальный" способ справиться с дефицитом воды на полуострове, предложив пополнить водохранилища водой из местных водопадов.

Об этом написал в Facebook "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов.

Он заявил, что "ситуация по данному вопросу (касаемо обеспечения Крыма водой, - Авт.) стабилизировалась". По его словам, помимо графиков подачи воды по Симферополю, Алуште и Ялте, предлагается запить водохранилища за счет крымских водопадов.

"Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища", - рассказал Аксенов.

"Глава Крыма" спрогнозировал, что как минимум до конца этого года, "даже при самом плохом сценарии", "крымчане будут с водой".

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Мы видим Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем, – экс-министр Александр Лиев.
telegraf.com.ua
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