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Новости
Украина
6 мая 21, 10:26
Госдеп обнародовал официальную программу встреч в Украине
Блинкен
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6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен находится с официальным визитом в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, программа визита Блинкена опубликована на сайте Госдепа США.

Согласно программе, запланированы встречи с президентом Украины, главой МИД и главой ПЦУ.

Программа визита госсекретаря США Блинкен в Киев:

9:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;

9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой;

10:10 - Блинкен примет участие в возложении цветов в память о погибших в ходе конфликта на Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием;

10:20 - Блинкен вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь;

10:45 - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;

11:55 - совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским;

12:30 - встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;

15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном Круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией;

16:15 - Блинкен примет участие в виртуальной встрече посольства США в Киеве.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого состоялся его визит в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Накануне ночью он прибыл в Украину.
censor.net.ua
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