На Донбассе за сутки противник 19 раз нарушил режим "тишины"

За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120- и 82-мм минометов и гранатометов различных систем.

Из минометов 120-мм калибра и артиллерийских установок 122-мм калибра российские оккупанты осуществили обстрел возле населенного пункта Пивденне.

Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-мм калибра, а возле Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что на обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, а о действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Согласно данным штаба, по состоянию на 7:00 утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: "Возле населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь".

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.