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Новости
Украина
6 мая 21, 11:56
На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение
Донбасс
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Защитнику оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В зоне проведения операции Объединенных сил один военнослужащий Вооруженных сил Украины в результате обстрела сепаратистов в среду, 5 мая, получил ранение. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка Север на своей странице в Facebook.

Отмечается, что противник вел обстрел из гранатометов различных систем. Украинский защитник получил осколочное ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - указано в сообщении.

Силы ООС открыли огонь в ответ на действия сепаратистов, сообщили в ОТГ.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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