На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение

В зоне проведения операции Объединенных сил один военнослужащий Вооруженных сил Украины в результате обстрела сепаратистов в среду, 5 мая, получил ранение. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка Север на своей странице в Facebook.





Отмечается, что противник вел обстрел из гранатометов различных систем. Украинский защитник получил осколочное ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - указано в сообщении.





Силы ООС открыли огонь в ответ на действия сепаратистов, сообщили в ОТГ.





На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.



