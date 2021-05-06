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Новости
Украина
6 мая 21, 11:57
В Украине за сутки 374 смерти от коронавируса
COVID-19
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С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 2 097 024 украинца. Летальных случаев - 45 451.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 038 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации, за прошедшие 24 часа вирус унес жизни 374 украинцев. Всего - 45 451 летальный исход.

За минувшие сутки было госпитализировано 1 849 человек; выздоровел 14 351 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР – 36 945, методом ИФА – 12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 097 024 человека, выздоровели – 1 711 709 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 555 109.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 622 случая;
Винницкая область - 147 случаев;
Волынская область - 161 случай;
Днепропетровская область - 543 случая;
Донецкая область - 599 случаев;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская - 72 случая;
Запорожская область - 357 случаев;
Ивано-Франковская область - 51 случай;
Киевская область - 126 случаев;
Кировоградская область - 42 случая;
Луганская область - 237 случаев;
Львовская область - 166 случаев;
Николаевская область - 210 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 395 случаев;
Ровенская область - 403 случая;
Сумская область - 139 случаев;
Тернопольская область - 101 случай;
Харьковская область - 544 случая;
Херсонская область - 125 случаев;
Хмельницкая область - 166 случаев;
Черкасская область - 297 случаев;
Черновицкая область - 74 случая;
Черниговская область - 25 случаев.

Источник: https://korrespondent.net/
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