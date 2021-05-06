В Украине за сутки 374 смерти от коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 038 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.





По его информации, за прошедшие 24 часа вирус унес жизни 374 украинцев. Всего - 45 451 летальный исход.





За минувшие сутки было госпитализировано 1 849 человек; выздоровел 14 351 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР – 36 945, методом ИФА – 12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968).





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.





За все время пандемии в Украине заболело 2 097 024 человека, выздоровели – 1 711 709 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 555 109.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 622 случая;

Винницкая область - 147 случаев;

Волынская область - 161 случай;

Днепропетровская область - 543 случая;

Донецкая область - 599 случаев;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская - 72 случая;

Запорожская область - 357 случаев;

Ивано-Франковская область - 51 случай;

Киевская область - 126 случаев;

Кировоградская область - 42 случая;

Луганская область - 237 случаев;

Львовская область - 166 случаев;

Николаевская область - 210 случаев;

Одесская область - 329 случаев;

Полтавская область - 395 случаев;

Ровенская область - 403 случая;

Сумская область - 139 случаев;

Тернопольская область - 101 случай;

Харьковская область - 544 случая;

Херсонская область - 125 случаев;

Хмельницкая область - 166 случаев;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 74 случая;

Черниговская область - 25 случаев.



