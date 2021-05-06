В Украине за сутки привили 24,5 тысяч человек

В Украине за сутки COVID-вакцину получили 24 494 человека. Всего инъекции против коронавируса сделаны 783 812 украинцам. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.





Министр подчеркнул, что две дозы вакцины получили 419 человек.





Инъекции делали 169 мобильных бригад по иммунизации. Также работают 1 147 пунктов прививки.





По состоянию на 5 мая в лист ожидания вакцинации записались 519 165 человек.





По-прежнему больше всего прививок делается в столице страны (5 608). Меньше всего за последние 24 часа вакцинировано жителей Полтавской области (76).





Количество прививок в сутки:





Киев - 5608 прививок;

Винницкая область - 1096 прививок;

Волынская область - 196 прививок;

Днепропетровская область - 2604 прививки;

Донецкая область - 1389 прививок;

Житомирская область - 442 прививки;

Закарпатская - 408 прививок;

Запорожская область - 1080 прививок;

Ивано-Франковская область - 401 прививки;

Киевская область - 1886 прививок;

Кировоградская область - 442 прививки;

Луганская область - 493 прививки;

Львовская область - 1610 прививок;

Николаевская область - 869 прививок;

Одесская область - 1038 прививок;

Полтавская область - 76 прививок;

Ровенская область - 551 прививки;

Сумская область - 562 прививки;

Тернопольская область - 419 прививок;

Харьковская область - 431 прививки;

Херсонская область - 460 прививок;

Хмельницкая область - 978 прививок;

Черкасская область - 597 прививок;

Черновицкая область - 313 прививок;

Черниговская область - 545 прививок.



