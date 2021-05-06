Зеленский поздравил военнослужащих с Днем пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником военнослужащих-пехотинцев. Поздравление опубликовано на сайте Министерства обороны Украины.





Глава государства отметил, что пехотинцы выделяются физической и психологической выносливостью, стойкостью и способностью действовать в сверхсложных условиях современной войны.





"Закаленные в боях украинские воины-пехотинцы умеют держать удар, ежедневно демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество, доказывают, что их воля к победе - непреодолимая. И сегодня, в день своего профессионального праздника, вы продолжаете уверенно противостоять врагу, даете достойный отпор российскому агрессору на Востоке Украины", - говорится в сообщении.





Президент почтил память погибших в боях за свободу и независимость Украины.





Также он поблагодарил военнослужащих и ветеранов пехоты "за самоотверженное выполнение служебного долга, мужество, героизм и весомый вклад в общее дело обороны Украины".





Между тем, в районе проведения ООС за минувшие сутки было ранено два бойца ВСУ.



