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Новости
Украина
6 мая 21, 12:01
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем пехоты
пехота
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Президент отметил стойкость, мужество и отвагу пехотинцев, почтил память павших и поблагодарил бойцов за самоотверженную службу.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником военнослужащих-пехотинцев. Поздравление опубликовано на сайте Министерства обороны Украины.

Глава государства отметил, что пехотинцы выделяются физической и психологической выносливостью, стойкостью и способностью действовать в сверхсложных условиях современной войны.

"Закаленные в боях украинские воины-пехотинцы умеют держать удар, ежедневно демонстрируют непобедимый характер, отвагу и мужество, доказывают, что их воля к победе - непреодолимая. И сегодня, в день своего профессионального праздника, вы продолжаете уверенно противостоять врагу, даете достойный отпор российскому агрессору на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Президент почтил память погибших в боях за свободу и независимость Украины.

Также он поблагодарил военнослужащих и ветеранов пехоты "за самоотверженное выполнение служебного долга, мужество, героизм и весомый вклад в общее дело обороны Украины".

Между тем, в районе проведения ООС за минувшие сутки было ранено два бойца ВСУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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