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Новости
Украина
6 мая 21, 12:03
Украина попросит у США системы ПВО - Кулеба
Дмитрий Кулеба
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Глава МИД Украины будет обсуждать с госсекретарем США военную помощь и закупки вооружений.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планирует обсудить с госсекретарем США Энтони Блинкеном военную помощь. Об этом Кулеба сказал в интервью CNN.

В частности, Украина будет просить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.

"Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия, - ред.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении у США", - сказал министр.

Кулеба хочет, чтобы Украина рассматривалась США как "восточный рубеж демократии" в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.

Сам Блинкен по прибытию в Украину заявил о стремлении усилить партнерство между странами 

"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство Украины и США. Это будет важная возможность обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию, а также подчеркнуть необходимость соблюдения темпов и сосредоточенности в продвижении реформ", - написал он в Twitter.

Источник: https://korrespondent.net/
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