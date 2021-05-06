Украина попросит у США системы ПВО - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планирует обсудить с госсекретарем США Энтони Блинкеном военную помощь. Об этом Кулеба сказал в интервью CNN.





В частности, Украина будет просить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.





"Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия, - ред.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении у США", - сказал министр.





Кулеба хочет, чтобы Украина рассматривалась США как "восточный рубеж демократии" в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.





Сам Блинкен по прибытию в Украину заявил о стремлении усилить партнерство между странами





"Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство Украины и США. Это будет важная возможность обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию, а также подчеркнуть необходимость соблюдения темпов и сосредоточенности в продвижении реформ", - написал он в Twitter.



