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Новости
Украина
6 мая 21, 12:06
Украина получит от Румынии 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca
AstraZeneca
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В Румынии утвержден проект решения о предоставлении по 100 тысяч доз COVID-препарата для Украины и Молдовы.
Румыния предоставит Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca. Об этом заявил на пресс конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, пишет Европейская правда.

"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 тысяч доз вакцины Украине", - сказал Кицу.

Ранее мы писали, что в Австралии зафиксировано пять новых случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca. Всего у 11 австралийцев развился тромбоз после вакцины AstraZeneca, 16 человек попали в больницу с анафилаксией после Pfizer.

Также добавим, в Канаде после прививки AstraZeneca умерла женщина. Это второй летальный случай в стране после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Источник: https://korrespondent.net/
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