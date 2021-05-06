Украина получит от Румынии 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Румыния предоставит Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca. Об этом заявил на пресс конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, пишет Европейская правда.





"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 тысяч доз вакцины Украине", - сказал Кицу.





Ранее мы писали, что в Австралии зафиксировано пять новых случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca. Всего у 11 австралийцев развился тромбоз после вакцины AstraZeneca, 16 человек попали в больницу с анафилаксией после Pfizer.





Также добавим, в Канаде после прививки AstraZeneca умерла женщина. Это второй летальный случай в стране после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.



