В Киеве началась встреча Зеленского с Блинкеном

Встреча президента Украины и главы Госдепартамента США продлится около часа, после чего состоится пресс-конференция.
В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский, приветствуя Блинкена.
После завершения переговоров Зеленский и Блинкен коротко пообщаются с представителями СМИ.
Отметим, сегодня Блинкен уже провел встречу с украинскими депутатами, а также главой МИД Дмитрием Кулебой. Кроме того, с главой ПЦУ Епифанием он посетил Михайловский Златоверхий монастырь.
В рамках визита Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.