В Киеве началась встреча Зеленского с Блинкеном

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.





"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский, приветствуя Блинкена.





После завершения переговоров Зеленский и Блинкен коротко пообщаются с представителями СМИ.



