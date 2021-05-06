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Новости
Украина
6 мая 21, 12:08
В Киеве началась встреча Зеленского с Блинкеном
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Встреча президента Украины и главы Госдепартамента США продлится около часа, после чего состоится пресс-конференция.
В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский, приветствуя Блинкена.

После завершения переговоров Зеленский и Блинкен коротко пообщаются с представителями СМИ.


Отметим, сегодня Блинкен уже провел встречу с украинскими депутатами, а также главой МИД Дмитрием Кулебой. Кроме того, с главой ПЦУ Епифанием он посетил Михайловский Златоверхий монастырь.

В рамках визита Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами. 

Источник: https://korrespondent.net/
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