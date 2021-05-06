Главы МИД Бельгии, Нидерландов посетили КПВВ "Счастье". ФОТО

Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на КПВВ "Счастье", - написал дипломат, разместив соответсвующие фотографии.

Напоминаем, 6-7 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии находятся с общим рабочим визитом в Украине.

7 мая глава МИД Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в государстве.