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Новости
Украина
6 мая 21, 19:44
Главы МИД Бельгии, Нидерландов посетили КПВВ "Счастье". ФОТО
Счастье
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Министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн посетили контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" на линии разграничения в Луганской области.

Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на КПВВ "Счастье", - написал дипломат, разместив соответсвующие фотографии.

Напоминаем, 6-7 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии находятся с общим рабочим визитом в Украине.

7 мая глава МИД Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в государстве.
censor.net.ua
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