Хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе военного РФ

Украинские хакеры кибер-альянса анонимных групп FalconsFlame и Trinity в рамках операции OpMay9, раскрыли личность российского контрактника, воевавшего на Донбассе против украинских военных на стороне боевиков группировок ДНР и ЛНР.
Об этом сообщает волонтерское сообщество InformNapalm.
Речь идет о 28-летнем Ярославе Волкове - военнослужащем-контрактнике 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной российской военной базы в Таджикистане. Сам контрактник родом из Челябинска.
Судя по фото, опубликованных в запрещенной соцсети Вконтакте, в которой хакерам удалось взломать аккаунт контрактника, видно, что он "засветился" в оккупированном Луганске, Стаханове, куда он попал через Ростов.