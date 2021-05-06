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Новости
Украина
6 мая 21, 19:52
Хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе военного РФ
Ярослав Волков
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Хакеры обнаружили российского контрактника, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков

Украинские хакеры кибер-альянса анонимных групп FalconsFlame и Trinity в рамках операции OpMay9, раскрыли личность российского контрактника, воевавшего на Донбассе против украинских военных на стороне боевиков группировок ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает волонтерское сообщество InformNapalm.

Речь идет о 28-летнем Ярославе Волкове - военнослужащем-контрактнике 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной российской военной базы в Таджикистане. Сам контрактник родом из Челябинска.

Судя по фото, опубликованных в запрещенной соцсети Вконтакте, в которой хакерам удалось взломать аккаунт контрактника, видно, что он "засветился" в оккупированном Луганске, Стаханове, куда он попал через Ростов.

Он также побывал в оккупированных Донецке и Горловке под видом "ополченца" с позывным "Тихий".



Также Волков в переписке признавался, что один из его сослуживцев, которого перебросили в Украину под видом "ополченца", погиб в Славянске Донецкой области 25 мая 2015 года.
telegraf.com.ua
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