В Виннице при пожаре страшной смертью погибла девушка

Еще одна девушка смогла выбраться из горящего здания через окно.

На месте пожара в офисном центре в Виннице обнаружили тело молодой женщины. Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александра Кутового, она была заблокировано, и оказалась в ловушке, - пишет Фраза.

Ее тело спасатели обнаружили только после того, как погасили огонь.

Другой девушке удалось спастись, выбравшись через окно.

В момент возникновения пожара в офисном помещении находились несколько десятков человек. Очевидно, они не сразу поняли, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать на улицу.

«Здесь у всех была паника. Мы услышали: проводка воняет, и сразу выбежали, видим, „пожарки“ едут и крыша горит», — рассказала работница офисного центра Ирина.





Сейчас на месте работает лаборатория, с ее помощью должны выяснить, где находился очаг возгорания и что именно стало причиной пожара. Спасатели предполагают, что первым загорелся кондиционер или вентилятор.



