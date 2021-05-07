В Виннице при пожаре страшной смертью погибла девушка

Еще одна девушка смогла выбраться из горящего здания через окно.
На месте пожара в офисном центре в Виннице обнаружили тело молодой женщины. Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александра Кутового, она была заблокировано, и оказалась в ловушке, - пишет Фраза.
Ее тело спасатели обнаружили только после того, как погасили огонь.
Другой девушке удалось спастись, выбравшись через окно.
В момент возникновения пожара в офисном помещении находились несколько десятков человек. Очевидно, они не сразу поняли, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать на улицу.