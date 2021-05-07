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Новости
Украина
7 мая 21, 11:11
В Виннице при пожаре страшной смертью погибла девушка
пожар
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При пожаре в офисном центре в Виннице погибла молодая девушка. Помещение, в котором обнаружили ее тело, оказалось заблокировано.

Еще одна девушка смогла выбраться из горящего здания через окно.

На месте пожара в офисном центре в Виннице обнаружили тело молодой женщины. Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александра Кутового, она была заблокировано, и оказалась в ловушке, - пишет Фраза.

Ее тело спасатели обнаружили только после того, как погасили огонь.

Другой девушке удалось спастись, выбравшись через окно.

В момент возникновения пожара в офисном помещении находились несколько десятков человек. Очевидно, они не сразу поняли, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать на улицу.

«Здесь у всех была паника. Мы услышали: проводка воняет, и сразу выбежали, видим, „пожарки“ едут и крыша горит», — рассказала работница офисного центра Ирина.

Сейчас на месте работает лаборатория, с ее помощью должны выяснить, где находился очаг возгорания и что именно стало причиной пожара. Спасатели предполагают, что первым загорелся кондиционер или вентилятор.
Fraza.ua
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