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Новости
Украина
7 мая 21, 12:44
Сутки в ООС: 21 обстрел, погибли два бойца ВСУ
Донбасс
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В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили огнестрельные пулевые ранения несовместимые с жизнью. Один боец ранен.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 мая, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Недалеко от Луганского враг два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. У Новгородского оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного - еще и из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Шумов - стрелковое оружие.

В районе Талаковки сепаратисты с БПЛА совершили два выстрела ВОГ-17.

В пригороде Новотошковского враг два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево был совершен обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Новотроицкого противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Песков сепаратисты трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. Спасти жизнь воинам не удалось.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Также вблизи Южного оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на семь часов утра 7 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. У Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: https://korrespondent.net/
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