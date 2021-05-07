В Украине двумя дозами вакцинировано 428 человек

В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 37 967 человек. С начала прививочной компании COVID-инъекции сделаны 821 770 украинцам. Об этом сообщает министр здравоохранения максим Степанов.





Завершили вакцинацию 428 человек.





Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки.





По состоянию на 6 мая в лист ожидания вакцинации записались 522 273 человека.





За минувшие сутки больше всего привито жителей Киева (6 026) и Днепропетровской области (4 358), а меньше всего уколов было сделано в Полтавской (153) и Харьковской (317) областях.





Количество прививок в сутки:





Киев - 6026 прививок;

Винницкая область - 1858 прививок;

Волынская область - 698 прививок;

Днепропетровская область - 4358 прививок;

Донецкая область - 1265 прививок;

Житомирская область - 692 прививки;

Закарпатская - 522 прививки;

Запорожская область - 1713 прививок;

Ивано-Франковская область - 783 прививки;

Киевская область - 3557 прививок;

Кировоградская область - 645 прививок;

Луганская область - 668 прививок;

Львовская область - 2789 прививок;

Николаевская область - 1217 прививок;

Одесская область - 1444 прививки;

Полтавская область - 153 прививки;

Ровенская область - 1039 прививок;

Сумская область - 1203 прививки;

Тернопольская область - 704 прививки;

Харьковская область - 317 прививок;

Херсонская область - 2410 прививок;

Хмельницкая область - 1376 прививок;

Черкасская область - 1134 прививки;

Черновицкая область - 452 прививки;

Черниговская область - 944 прививки.



