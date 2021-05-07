В Украине двумя дозами вакцинировано 428 человек

В Украине за сутки вакцину против коронавируса получили 37 967 человек. С начала прививочной компании COVID-инъекции сделаны 821 770 украинцам. Об этом сообщает министр здравоохранения максим Степанов.
Завершили вакцинацию 428 человек.
Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки.
По состоянию на 6 мая в лист ожидания вакцинации записались 522 273 человека.
За минувшие сутки больше всего привито жителей Киева (6 026) и Днепропетровской области (4 358), а меньше всего уколов было сделано в Полтавской (153) и Харьковской (317) областях.
Количество прививок в сутки:
Киев - 6026 прививок;
Винницкая область - 1858 прививок;
Волынская область - 698 прививок;
Днепропетровская область - 4358 прививок;
Донецкая область - 1265 прививок;
Житомирская область - 692 прививки;
Закарпатская - 522 прививки;
Запорожская область - 1713 прививок;
Ивано-Франковская область - 783 прививки;
Киевская область - 3557 прививок;
Кировоградская область - 645 прививок;
Луганская область - 668 прививок;
Львовская область - 2789 прививок;
Николаевская область - 1217 прививок;
Одесская область - 1444 прививки;
Полтавская область - 153 прививки;
Ровенская область - 1039 прививок;
Сумская область - 1203 прививки;
Тернопольская область - 704 прививки;
Харьковская область - 317 прививок;
Херсонская область - 2410 прививок;
Хмельницкая область - 1376 прививок;
Черкасская область - 1134 прививки;
Черновицкая область - 452 прививки;
Черниговская область - 944 прививки.