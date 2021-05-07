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Новости
Украина
7 мая 21, 12:53
Блинкен оценил свой визит в Украину
Энтони Блинкен
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Глава Госдепартамента США Блинкен считает продуктивными встречи с руководством Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свой визит в Украину. Оценку переговорам с руководством страны он дал в Twitter.

"Продуктивное времяпровождение в Киеве с президентом Зеленским и всеми теми, с кем я встречался. Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - написал глава Госдепа.

В интервью Радио Свобода он рассказал, что США могут оказать дополнительную военную помощь Украине.

"Мы рассматриваем, какая дополнительная помощь, помимо той очень значительной помощи, которую мы уже оказали, включая снаряжение, была бы полезна Украине прямо сейчас. Это рассматривается очень активно", - сказал он.

Блинкен назвал Пентагон "главным партнером Украины", но не дал ответа на вопрос ведущей, готовы ли США удовлетворить просьбу Киева о размещении на украинской территории ракетных комплексов Patriot.

Источник: https://korrespondent.net/
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