Степанов: Украина прошла третью волну коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 7 мая, заявил о выходе Украины из третьей волны пандемии коронавируса.





"Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал он в Facebook.





Министр заявил, что третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые.





"На пике эпидемии в больницах были 44 000 пациентов, находившихся на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек", - добавил он.





Степанов заявил, что с завтрашнего дня в Украине не останется регионов в красной зоне и призвал не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных.





Как сообщалось, накануне из красной зоны исключили Запорожскую и Полтавскую области. А днем ранее красную зону покинули Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.



