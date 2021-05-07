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Новости
Украина
7 мая 21, 12:55
Степанов: Украина прошла третью волну коронавируса
Максим Степанов
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Третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые, заявил министр.
Глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 7 мая, заявил о выходе Украины из третьей волны пандемии коронавируса.

"Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал он в Facebook. 

Министр заявил, что третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые.

"На пике эпидемии в больницах были 44 000 пациентов, находившихся на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек", - добавил он.

Степанов заявил, что с завтрашнего дня в Украине не останется регионов в красной зоне и призвал не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. 

Как сообщалось, накануне из красной зоны исключили Запорожскую и Полтавскую области. А днем ранее красную зону покинули Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. 

Источник: https://korrespondent.net/
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