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8 мая 21, 08:44
Календарь важнейших церковных праздников на ближайшее время
церковь
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Какие православные праздники выпадают на май, июнь и июль в 2021 году?

На календаре уже май, прошла Пасха, но на этом церковные праздники не заканчиваются. Впереди еще Вознесение и Троица. 

Поэтому, чтобы Вы не пропустили ни одну из этих важных дат, "Телеграф" составил календарь важных праздников, которые выпадают на май, июнь и июль 2021 года.

В первый вторник после Пасхальной недели припадает праздник - Радоница. В 2021 году это 11 мая. Это день радости о Воскрешении Христовом и день поминовения усопших. В этот день верующие навещают могилы своих умерших родственников и молятся за них в церкви. 

В 40-й день после Пасхи отмечается Вознесение Господне. В 2021 году этот праздник выпал на 10 июня.  Вознесение - это праздник, который посвящен восхождению Иисуса на небо и завершение его земного служения. 

Еще один из главных праздников для христиан - это День Святой Троицы, который в 2021 году выпадает на 20 июня. В этот день вспоминают  и прославляют сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. 

 А с 28 июня в 2021 году начинается Петров Пост, конец которого всегда приходится на 11 июля. Его длительность зависит от даты празднования Пасхи.  Этот пост готовит христиан к дню памяти святых апостолов Петра и Павла. 
telegraf.com.ua
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