Календарь важнейших церковных праздников на ближайшее время

На календаре уже май, прошла Пасха, но на этом церковные праздники не заканчиваются. Впереди еще Вознесение и Троица.

Поэтому, чтобы Вы не пропустили ни одну из этих важных дат, "Телеграф" составил календарь важных праздников, которые выпадают на май, июнь и июль 2021 года.

В первый вторник после Пасхальной недели припадает праздник - Радоница. В 2021 году это 11 мая. Это день радости о Воскрешении Христовом и день поминовения усопших. В этот день верующие навещают могилы своих умерших родственников и молятся за них в церкви.

В 40-й день после Пасхи отмечается Вознесение Господне. В 2021 году этот праздник выпал на 10 июня. Вознесение - это праздник, который посвящен восхождению Иисуса на небо и завершение его земного служения.





Еще один из главных праздников для христиан - это День Святой Троицы, который в 2021 году выпадает на 20 июня. В этот день вспоминают и прославляют сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков.





А с 28 июня в 2021 году начинается Петров Пост, конец которого всегда приходится на 11 июля. Его длительность зависит от даты празднования Пасхи. Этот пост готовит христиан к дню памяти святых апостолов Петра и Павла.