День памяти и примирения отмечают в Украине

Сегодня, 8 мая, в Украине и в мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Памятный день 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии, в Украине установлен указом Президента от 24 марта 2015 года. Таким образом, Украина начала новую традицию проведения 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения.

В соответствии с указом, целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма.





Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Этот день посвящен памяти тех более 80 млн человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба.





Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01. По этому случаю в этот день во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества. Однако, по требованию Кремля, 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии". По своей сути он подтвердил аналогичный документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).





В ноябре 2004 года, решением 59 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня - 8 и 9 мая, как День памяти всех жертв Второй мировой войны.





Ассамблея также подчеркнула, что это историческое событие подготовило условие для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны и призвала государства-члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами и сделать все возможное, для урегулирования всех споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и таким образом, чтобы не подвергать дальнейшей угрозе международный мир и безопасность. Также 9 мая считается Днем рождения Европейского Союза.





Как сообщалось, полиция не ожидает массовых акций в Киеве 9 мая. По данным правоохранителей, наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы.