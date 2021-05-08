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Новости
Украина
8 мая 21, 08:57
В Украине выявили более 8700 новых случаев COVID-19
COVID-19
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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 114 138 заболевших COVID-19: из них 1 750 570 выздоровели, 46 200 умерли

Вчера, 7 мая, в Украине выявили 8710 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8404), выздоровели 19 408 пациента (19 453). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализированы 2544 человек (сутками ранее – 3080), умерли 370 пациентов (379).

Официально за 7 мая было сделано 87 641 тестов на коронавирус (днем ранее – 94 479). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 39 126 (39 748), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 791 (14 177), экспресс-тестов на антиген – 33 724 (40 554).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки было выявлено в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 114 138 заболевших COVID-19: из них 1 750 570 выздоровели, 46 200 умерли.

1 мая в Офисе президента сообщили, что Украина заключила с Pfizer контракт на 10 млн доз вакцины от COVID-19.
liga.net
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