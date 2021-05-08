В Украине выявили более 8700 новых случаев COVID-19

Вчера, 7 мая, в Украине выявили 8710 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8404), выздоровели 19 408 пациента (19 453). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализированы 2544 человек (сутками ранее – 3080), умерли 370 пациентов (379).

Официально за 7 мая было сделано 87 641 тестов на коронавирус (днем ранее – 94 479). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 39 126 (39 748), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 791 (14 177), экспресс-тестов на антиген – 33 724 (40 554).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 114 138 заболевших COVID-19: из них 1 750 570 выздоровели, 46 200 умерли.