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Новости
Украина
8 мая 21, 14:41
Степанов анонсировал особо тяжелый штамм COVID
Максим Степанов
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Мутация, которая поражает молодых, и которая вызвала рекордную вспышку заболеваемости в Индии, вскоре будет и в Украине.
Индийский штамм COVID-19, отличающийся особой заразностью и сложностью течения, скоро придет в Украину. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду", - сказал Степанов.

Он отметил, что на данный момент индийский штамм уже зафиксирован в странах-соседях: в Чехии, Польше и Румынии. И в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским.

"Индийский штамм достаточно тяжелый, он достаточно агрессивен, более контагиозный (заразный), достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - заявил Степанов.

Глава МОЗ добавил, что COVID-19 отличается очень большим количеством мутаций.

"Но есть мутации (коронавируса - ред.), такие как британский, южноафриканский, индийский, бразильский, которые сильно отличаются, изменяя клиническую картину, становятся более агрессивными. Исходя из такого количества мутаций, какая есть, и частоты, с которой они появляются, ВОЗ и делает прогнозы", - сказал министр, добавив, что в дальнейшем возможны новые мутации и нужно готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться.

Источник: https://korrespondent.net/
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