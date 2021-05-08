Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 мая 21, 14:12
Зеленский подписал указ о ЦПД
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский лидер утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации, которым определены цели и задачи структуры.
Президент Владимир Зеленский подписал указ №187/2021 Вопросы Центра противодействия дезинформации (ЦПД), сообщила в пятницу, 7 мая, пресс-служба главы государства.

Документом установлено, что ЦПД подчиняется Совету национальной безопасности и обороны. Руководителя Центра назначает и освобождает от должности глава государства по представлению секретаря СНБО.

Так, в задачи ЦПД входит:

противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере;
выявление и противодействие дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям;
предотвращение попыток манипулирования общественным мнением;
выявление и изучение текущих и прогнозируемых угроз информационной безопасности Украины, факторов, влияющих на их формирование, а также прогнозирование последствий для национальных интересов.
обеспечение СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины;
разработка и реализация Стратегии информационной безопасности, осуществление анализа состояния ее реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.

Как говорится в Положении, штат сотрудников Центра может составлять максимум 52 человека. Кабмину поручено в двухнедельный срок определить условия оплаты их труда.

Напомним, в конце марта президент распорядился создать Центр противодействия дезинформации, который будет ориентирован на сотрудничество с неправительственными организациями.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Тупицкий издал распоряжение из-за указа Зеленского
Главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель
Зеленский обсудил Донбасс с генсеком ООН
Зеленский предлагает расширить нормандский формат
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Степанов анонсировал особо тяжелый штамм COVID
noimageВ ОП прокомментировали участие Украины в саммите НАТО
noimageЗеленский с послами G7 полетел на Донбасс
noimageВ МВД напомнили украинцам о запрещенной символике
noimageДень памяти и примирения отмечают в Украине
Лента новостей