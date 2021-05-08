Зеленский подписал указ о ЦПД

Президент Владимир Зеленский подписал указ №187/2021 Вопросы Центра противодействия дезинформации (ЦПД), сообщила в пятницу, 7 мая, пресс-служба главы государства.





Документом установлено, что ЦПД подчиняется Совету национальной безопасности и обороны. Руководителя Центра назначает и освобождает от должности глава государства по представлению секретаря СНБО.





Так, в задачи ЦПД входит:





противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере;

выявление и противодействие дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям;

предотвращение попыток манипулирования общественным мнением;

выявление и изучение текущих и прогнозируемых угроз информационной безопасности Украины, факторов, влияющих на их формирование, а также прогнозирование последствий для национальных интересов.

обеспечение СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины;

разработка и реализация Стратегии информационной безопасности, осуществление анализа состояния ее реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.





Как говорится в Положении, штат сотрудников Центра может составлять максимум 52 человека. Кабмину поручено в двухнедельный срок определить условия оплаты их труда.





Напомним, в конце марта президент распорядился создать Центр противодействия дезинформации, который будет ориентирован на сотрудничество с неправительственными организациями.



