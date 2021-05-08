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Новости
Украина
8 мая 21, 14:14
СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса
Николай Чаус
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Силовики допросили мать беглого украинского судьи, после чего стало известно об открытии дела.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту похищения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса. Об этом в ночь на субботу, 8 мая, сообщило издание hromadske со ссылкой на адвоката и жену бывшего судьи.

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", - заявил адвокат Александр Вишневый.

По словам юриста, супруга беглого судьи подавала заявление о преступлении в отношении Чауса 12 апреля, однако дело до сих пор не открывали.

Как уточнила Страна, накануне следователи СБУ интересовались у матери Чауса, которая живет в Черниговской области, относительно того, когда и при каких обстоятельствах она видела сына, когда и из каких источников узнала о его исчезновении, выходил ли к ней на связь кто-либо с какими-либо требованиями в отношении сына.

Напомним, о похищении Чауса стало известно 3 апреля. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитила его в центре Кишинева. С тех пор похитители не выходили на связь с требованиями. В МВД Молдовы позже заявили, что похитители выехали в Украину.

Источник: https://korrespondent.net/
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