СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту похищения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса. Об этом в ночь на субботу, 8 мая, сообщило издание hromadske со ссылкой на адвоката и жену бывшего судьи.





"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", - заявил адвокат Александр Вишневый.





По словам юриста, супруга беглого судьи подавала заявление о преступлении в отношении Чауса 12 апреля, однако дело до сих пор не открывали.





Как уточнила Страна, накануне следователи СБУ интересовались у матери Чауса, которая живет в Черниговской области, относительно того, когда и при каких обстоятельствах она видела сына, когда и из каких источников узнала о его исчезновении, выходил ли к ней на связь кто-либо с какими-либо требованиями в отношении сына.





Напомним, о похищении Чауса стало известно 3 апреля. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитила его в центре Кишинева. С тех пор похитители не выходили на связь с требованиями. В МВД Молдовы позже заявили, что похитители выехали в Украину.



