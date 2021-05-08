В Украине второй день растет число COVID-случаев

В Украине вторые сутки увеличивается количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа инфекция была выявлена у 8 710 граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.





Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. Меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.





В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника. Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели - 19 408.





Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724).



