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Новости
Украина
8 мая 21, 14:18
В Украине второй день растет число COVID-случаев
COVID-19
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Коронавирусом за минувшие сутки заразились 8 710 человек, также COVID-19 забрал жизни 370 украинцев.
В Украине вторые сутки увеличивается количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа инфекция была выявлена у 8 710 граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. Меньше всего новых больных в Закарпатской (121 случай) и Черновицкой (105 случаев) областях.

В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника. Всего за минувшие сутки госпитализировали 2 544 человека. От коронавируса умерли 370 человек. Выздоровели - 19 408.

Медики осуществили 87 641 тестирований в сутки (в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724).

Источник: https://korrespondent.net/
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