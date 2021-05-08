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Новости
Украина
8 мая 21, 14:22
В МВД напомнили украинцам о запрещенной символике
полиция
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В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает уголовную и административной ответственности.
Полицейские напомнили об административной и уголовной ответственности за использование символики тоталитарных режимов. Об это сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает:

- административную ответственность – статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения.

- уголовную ответственность – статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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