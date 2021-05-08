Зеленский с послами G7 полетел на Донбасс

Президент Владимир Зеленский вместе с послами G7 в Украине посетит Луганскую область. Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.





"Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с Президентом Зеленским и коллегами из группы семи", - написал дипломат.





Маасикас обнародовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком "Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область". Текст документа отсутствует.



