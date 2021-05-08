Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 мая 21, 14:27
В ОП прокомментировали участие Украины в саммите НАТО
Офис президента
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Саммите НАТО 14 июня примут участие только страны-члены, без привлечения стран-партнеров, рассказал Игорь Жовква.
Заседание Североатлантического совета 14 июня пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса, без участия стран-партнеров, среди которых есть Украина. Так прокомментировал отсутствие представителей от нашей страны в заседании заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"В Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. То есть, согласно упомянутому решению, нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом саммите примут участие только страны-члены", - сказал Жовква.

По его словам, Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге / Келе 2009, которые прошли только при участии стран-членов.

"Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО. Мы не исключаем, что принятое позавчера в Штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным - за время, оставшееся до саммита, союзники могут его пересмотреть", - добавил политик.

Главным для Украины, по словам Жовквы, является содержательное наполнение саммита 14 июня: "Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша. Что касается возможных решений саммита, в том числе по Украине, то они будут зафиксированы в его общем итоговом документе. Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Корабли НАТО и России проведут совместные учения
Разведка Эстонии:РФ готовится к полномасштабной войне с НАТО
В НАТО анонсировали новую стратегическую концепцию
Украина просит США дать сигнал о членстве в НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Степанов анонсировал особо тяжелый штамм COVID
noimageЗеленский с послами G7 полетел на Донбасс
noimageВ МВД напомнили украинцам о запрещенной символике
noimageДень памяти и примирения отмечают в Украине
noimageВ Украине второй день растет число COVID-случаев
Лента новостей