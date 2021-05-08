В ОП прокомментировали участие Украины в саммите НАТО

Заседание Североатлантического совета 14 июня пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса, без участия стран-партнеров, среди которых есть Украина. Так прокомментировал отсутствие представителей от нашей страны в заседании заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.





"В Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. То есть, согласно упомянутому решению, нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом саммите примут участие только страны-члены", - сказал Жовква.





По его словам, Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге / Келе 2009, которые прошли только при участии стран-членов.





"Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО. Мы не исключаем, что принятое позавчера в Штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным - за время, оставшееся до саммита, союзники могут его пересмотреть", - добавил политик.





Главным для Украины, по словам Жовквы, является содержательное наполнение саммита 14 июня: "Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша. Что касается возможных решений саммита, в том числе по Украине, то они будут зафиксированы в его общем итоговом документе. Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса".



