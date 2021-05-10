Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 мая 21, 16:00
День матери: история и главные традиции праздника
День матери
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В 2021 году День матери в Украине отмечается 9 мая.

Ежегодно День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2021 году этот радостный праздник приходится на 9 мая.

Свою историю праздник берет с 1908 года. Американка Анна Джервис обнародовала идею чествования матерей в память о своей маме, которая рано ушла из жизни. Власть прислушалась к ней и уже в 1910 году в Америке впервые праздновали День матери. Впоследствии этот день стали отмечать и в других странах мира.

В Украине этот день впервые отметили в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. В 1939 День матери запретила советская власть, и только в 90-х его снова начали отмечать после указа второго президента Украины Леонида Кучмы.

В этот день мам и бабушек приветствуют и вручают символические подарки. Семьи собираются вместе, чтобы поблагодарить своего родного человека. Те, у кого мама умерла, в этот день ходят на кладбище и молятся.

В отличие от праздника 8 Марта, с Днем матери поздравляют женщин, которые уже стали мамами, или скоро родят. А поздравления и подарки они получают именно от детей, благодарных им. Они дарят цветы, открытки, посвящают им стихи и песни. Но помните, что для мамы главное не подарок, а внимание.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Календарь важнейших церковных праздников на ближайшее время
Степанов анонсировал особо тяжелый штамм COVID
В Украине замедлился рост цен
Зеленский подписал указ о ЦПД
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
noimageЗеленский возложил цветы к Вечному огню. Фото
noimageВ Одессе на Аллее славы произошла потасовка. Видео
Лента новостей