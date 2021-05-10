День матери: история и главные традиции праздника

Ежегодно День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2021 году этот радостный праздник приходится на 9 мая.
Свою историю праздник берет с 1908 года. Американка Анна Джервис обнародовала идею чествования матерей в память о своей маме, которая рано ушла из жизни. Власть прислушалась к ней и уже в 1910 году в Америке впервые праздновали День матери. Впоследствии этот день стали отмечать и в других странах мира.
В Украине этот день впервые отметили в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. В 1939 День матери запретила советская власть, и только в 90-х его снова начали отмечать после указа второго президента Украины Леонида Кучмы.