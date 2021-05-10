Зеленский возложил цветы к Вечному огню. Фото

Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

Церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата, после чего президент возложил цветы к Вечному огню. Цветы к подножию мемориала также положил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Была объявлена минута молчания, после которой военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

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У памятников героям Второй мировой войны и на Аллее Воинской Славы установлены цветочные композиции.