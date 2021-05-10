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Украина
9 мая 21, 16:06
Зеленский возложил цветы к Вечному огню. Фото
Вечный огонь
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Президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом в воскресенье, 9 мая, принял участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве.

Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

Церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата, после чего президент возложил цветы к Вечному огню. Цветы к подножию мемориала также положил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Была объявлена минута молчания, после которой военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

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У памятников героям Второй мировой войны и на Аллее Воинской Славы установлены цветочные композиции.
censor.net.ua
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