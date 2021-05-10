В Украине в два раза упал прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти в два раза меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в понедельник, 10 мая.
"В частности, заболели 159 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев – 193; выздоровело – 9 002 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.
Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:
- Киев - 101;
- Винницкая область - 38;
- Волынская область - 95;
- Днепропетровская область - 449;
- Донецкая область - 243;
- Житомирская область - 132;
- Закарпатская область - 32;
- Запорожская область - 74;
- Ивано-Франковская область - 50;
- Киевская область - 184;
- Кировоградская область - 72;
- Луганская область - 31;
- Львовская область - 217;
- Николаевская область - 156;
- Одесская область - 83;
- Полтавская область - 130;
- Ровенская область - 67;
- Сумская область - 54;
- Тернопольская область - 108;
- Харьковская область - 175;
- Херсонская область - 90;
- Хмельницкая область - 15;
- Черкасская область - 126;
- Черновицкая область - 58;
- Черниговская область - 37.
Накануне сообщалось, что по количеству новых случаев коронавируса Украина занимает 11 место в мире и четвертое в Европе. Также по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе – второе место.
При этом в Украине не осталось "красных" COVID-зон. Сумская область последней вышла из локдауна.