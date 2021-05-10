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Новости
Украина
10 мая 21, 09:31
В Украине в два раза упал прирост COVID-19
ковид
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской и Донецкой областях.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти в два раза меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в понедельник, 10 мая.

"В частности, заболели 159 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев – 193; выздоровело – 9 002 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.

Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:

  • Киев - 101;
  • Винницкая область - 38;
  • Волынская область - 95;
  • Днепропетровская область - 449;
  • Донецкая область - 243;
  • Житомирская область - 132;
  • Закарпатская область - 32;
  • Запорожская область - 74;
  • Ивано-Франковская область - 50;
  • Киевская область - 184;
  • Кировоградская область - 72;
  • Луганская область - 31;
  • Львовская область - 217;
  • Николаевская область - 156;
  • Одесская область - 83;
  • Полтавская область - 130;
  • Ровенская область - 67;
  • Сумская область - 54;
  • Тернопольская область - 108;
  • Харьковская область - 175;
  • Херсонская область - 90;
  • Хмельницкая область - 15;
  • Черкасская область - 126;
  • Черновицкая область - 58;
  • Черниговская область - 37.

Накануне сообщалось, что по количеству новых случаев коронавируса Украина занимает 11 место в мире и четвертое в Европе. Также по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе – второе место.

При этом в Украине не осталось "красных" COVID-зон. Сумская область последней вышла из локдауна.
Korrespondent
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