Эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России

С каждым годом в Украине растет рынок частных военных технологий, и это не может не радовать, поскольку без современного оружия невозможно защитить страну от агрессии.

Об этом для проекта #БизнесТелеграф рассказал Артем Вьюнник, со-основатель компании "Атлон Авиа", которая разрабатывает дроны, в частности, для нужд ВСУ.

По его словам, за последние несколько лет доля оборонных заказов, выполняемых частными компаниями, выросла до 60%, и увеличивается с каждым годом, на фоне чего в Украине все больше развиваются собственные военные технологии.

Вьюнник считает это хорошим сигналом того, что предприниматели больше не боятся идти в сферу военных разработок.





Он объясняет, что раньше многие выступали против разработки ударных комплексов, исходя из морально-этических принципов.





"Но ситуация на фронте показывает, что без перевооружения страну не защитить. Современное оружие – лучший инструмент сдерживания противника. Потому мы сначала обеспечиваем госзаказ, а только потом обращаем внимание на экспорт", - подчеркнул Вьюнник.