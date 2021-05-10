Эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России

С каждым годом в Украине растет рынок частных военных технологий, и это не может не радовать, поскольку без современного оружия невозможно защитить страну от агрессии.
Об этом для проекта #БизнесТелеграф рассказал Артем Вьюнник, со-основатель компании "Атлон Авиа", которая разрабатывает дроны, в частности, для нужд ВСУ.
По его словам, за последние несколько лет доля оборонных заказов, выполняемых частными компаниями, выросла до 60%, и увеличивается с каждым годом, на фоне чего в Украине все больше развиваются собственные военные технологии.