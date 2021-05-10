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Новости
Украина
10 мая 21, 09:58
Эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России
украинская армия
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Украина активно наращивает темпы перевооружения, и эти тенденции должны продолжаться

С каждым годом в Украине растет рынок частных военных технологий, и это не может не радовать, поскольку без современного оружия невозможно защитить страну от агрессии.

Об этом для проекта #БизнесТелеграф рассказал Артем Вьюнник, со-основатель компании "Атлон Авиа", которая разрабатывает дроны, в частности, для нужд ВСУ.

По его словам, за последние несколько лет доля оборонных заказов, выполняемых частными компаниями, выросла до 60%, и увеличивается с каждым годом, на фоне чего в Украине все больше развиваются собственные военные технологии.

Вьюнник считает это хорошим сигналом того, что предприниматели больше не боятся идти в сферу военных разработок.

Он объясняет, что раньше многие выступали против разработки ударных комплексов, исходя из морально-этических принципов.

"Но ситуация на фронте показывает, что без перевооружения страну не защитить. Современное оружие – лучший инструмент сдерживания противника. Потому мы сначала обеспечиваем госзаказ, а только потом обращаем внимание на экспорт", - подчеркнул Вьюнник.
telegraf.com.ua
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