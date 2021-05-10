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Новости
Украина
10 мая 21, 13:06
Посол ЕС назвал главную для Украины реформу
Матти Маасикас
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Реформирование судебной системы должно быть приоритетом для украинских властей, подчеркивают в ЕС.
Судебная реформа является важнейшим фактором экономического развития Украины и одним их главных ее шагов на пути в Евросоюз, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в ходе переговоров с представителями сообщества в странах Восточного партнерства, которые прошли в воскресенье, 9 мая,  в форме "живого чата" в Facebook.

"Судебная система - это нечто такое, что не было реформировано в Украине за все 30 лет ее независимости. <...> Уже не коррупция, но судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов и заставляет их сомневаться, инвестировать ли деньги в Украину", - отметил дипломат.

Маасикас напомнил, что Украина пользуется широкой поддержкой в процессе реформирования со стороны международных партнеров, в частности Европа предоставляет экспертов, а при необходимости выделяет средства.

"В рамках группы поддержки, вместе со странами Большой семерки, мы поделились с властью и общественностью Украины дорожной картой, содержащей шаги, которые нужно сделать, с нашей точки зрения, для правильной реформы судебной системы. В основе этих предложений есть реформа Высшего совета правосудия, тех структур, которые проводят администрирование бюджета судов, и тех, которые назначают судей", - подчеркнул посол.

Наконец, дипломат заявил, что необходим "постоянный толчок" от украинского лидера Владимира Зеленского, который "будет демонстрировать, что это (судебная реформа - ред.) является приоритетом".

Ранее Маасикас выразил надежду, что Украина будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Источник: https://korrespondent.net/
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