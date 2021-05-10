На Донбассе два обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала понедельника два раза обстреливали позиции ВСУ. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в утренней сводке 10 мая.





Так, вчера враг из стрелкового оружия совершил один обстрел вблизи Авдеевки и также еще один обстрел с начала текущих суток вблизи населенного пункта Троицкое из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра.





Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях со стороны сепаратистов во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, где произошло глушения GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый луч.





Возле населенных пунктов Железное и Калиновое наблюдатели Миссии из-за глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА.





Напомним, за сутки 8 мая на Донбассе сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали жилые кварталы Марьинки.



