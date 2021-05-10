В Украине в два раза упал прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти в два раза меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов утром в понедельник, 10 мая.





"В частности, заболели 159 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев – 193; выздоровело – 9 002 человек", – написал Степанов.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.





Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.





Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:





Киев - 101;

Винницкая область - 38;

Волынская область - 95;

Днепропетровская область - 449;

Донецкая область - 243;

Житомирская область - 132;

Закарпатская область - 32;

Запорожская область - 74;

Ивано-Франковская область - 50;

Киевская область - 184;

Кировоградская область - 72;

Луганская область - 31;

Львовская область - 217;

Николаевская область - 156;

Одесская область - 83;

Полтавская область - 130;

Ровенская область - 67;

Сумская область - 54;

Тернопольская область - 108;

Харьковская область - 175;

Херсонская область - 90;

Хмельницкая область - 15;

Черкасская область - 126;

Черновицкая область - 58;

Черниговская область - 37.



