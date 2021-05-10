В 11 регионах Украины приостановили вакцинацию

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили 1 004 человека, что почти в пять раз меньше вчерашнего показателя. При этом в 11 регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 4 мая.
Так, прививку не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.
В то же время, больше всего – 470 прививок – сделали во Львовской области.
Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и в 25 пунктах прививок.
По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 863 645 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек. За период 3-9 мая прививки получили 108 698 человек.
По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 529 431 украинец.
В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 880 прививок препаратом AstraZeneca, 124 – вакциной Sinovac Biotech и ни одной препаратом Pfizer-BioNTech. Также ни одного человека не вакцинировали повторно.
Количество COVID-прививок в Украине за сутки:
Киев - 0
Винницкая область - 0
Волынская область - 19
Днепропетровская область - 0
Донецкая область - 61
Житомирская область - 0
Закарпатская область- 10
Запорожская область - 15
Ивано-Франковская область - 50
Киевская область - 23
Кировоградская область - 0
Луганская область - 0
Львовская область - 470
Николаевская область - 79
Одесская область - 0
Полтавская область - 21
Ровенская область - 56
Сумская область - 20
Тернопольская область - 90
Харьковская область - 0
Херсонская область - 90/0
Хмельницкая область - 0
Черкасская область - 0
Черновицкая область - 90
Черниговская область - 0
Накануне сообщалось, что в Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac – 500 тысяч доз разгрузили в аэропорту Борисполь. В целом Минздрав законтрактовал 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.