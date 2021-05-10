В 11 регионах Украины приостановили вакцинацию

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили 1 004 человека, что почти в пять раз меньше вчерашнего показателя. При этом в 11 регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 4 мая.





Так, прививку не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.





В то же время, больше всего – 470 прививок – сделали во Львовской области.





Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и в 25 пунктах прививок.





По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 863 645 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек. За период 3-9 мая прививки получили 108 698 человек.





По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 529 431 украинец.





В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 880 прививок препаратом AstraZeneca, 124 – вакциной Sinovac Biotech и ни одной препаратом Pfizer-BioNTech. Также ни одного человека не вакцинировали повторно.





Количество COVID-прививок в Украине за сутки:





Киев - 0

Винницкая область - 0

Волынская область - 19

Днепропетровская область - 0

Донецкая область - 61

Житомирская область - 0

Закарпатская область- 10

Запорожская область - 15

Ивано-Франковская область - 50

Киевская область - 23

Кировоградская область - 0

Луганская область - 0

Львовская область - 470

Николаевская область - 79

Одесская область - 0

Полтавская область - 21

Ровенская область - 56

Сумская область - 20

Тернопольская область - 90

Харьковская область - 0

Херсонская область - 90/0

Хмельницкая область - 0

Черкасская область - 0

Черновицкая область - 90

Черниговская область - 0





Накануне сообщалось, что в Украину прибыла еще одна партия вакцины Sinovac – 500 тысяч доз разгрузили в аэропорту Борисполь. В целом Минздрав законтрактовал 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.



