Новую аварию в Чернобыле нельзя исключать

"Даже спустя 35 лет после Чернобыльской катастрофы останки атомной электростанции продолжают волновать экспертов. Меры, предпринятые для изоляции очага радиации в ядерном реакторе, по-видимому, оказывают негативное влияние", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Как сообщил сначала американский журнал Sciencemag, в последние годы было зафиксировано значительное увеличение числа сигналов из реактора. Особенно в четвертом энергоблоке, вероятно, снова увеличилось число реакций ядерного деления. В этой связи химик Нил Хайатт уже предупредил о возможном "экспоненциальном ускорении реакций деления". Имеющиеся данные действительно создают впечатление, что за последние четыре года количество нейтронов в указанной зоне увеличилось почти вдвое", - передает издание.

"Причина роста реакций деления не совсем понятна. Однако эксперты предполагают, что это связано с высыханием нескольких тонн кориума, находящегося там. Кориум представляет собой лавоподобную смесь из урановых топливных стержней, воды, бетона и песка, которая образуется при оплавлении активной зоны атомного реактора, как это произошло в Чернобыле в 1986 году".

"Четыре года назад над указанной территорией было построено укрытие стоимостью 1,5 млрд долларов США под названием "Новый безопасный конфайнмент" (НБК). Эта бетонная защитная оболочка предотвращает попадание дождевой воды в зараженные радиацией помещения. Находящийся там кориум высыхает, что, по мнению экспертов, вызывает увеличение числа реакций деления".

"Новая катастрофа, подобная той, что произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году, человечеству, вероятно, не грозит, - отмечает издание. - "Но мы не можем исключать возможность аварии", - предупредил в разговоре с Sciencemag Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций. По его словам, есть слишком много неопределенных моментов".

"Данные, которые Савельев и его команда сейчас собирают на Украине, должны представлять большой интерес и для Японии. В 2011 году в Фукусиме после цунами на АЭС также произошло расплавление активной зоны атомного реактора, и над поврежденным реактором был тоже возведен саркофаг для удержания исходящей радиации", - пишет Frankfurter Rundschau.