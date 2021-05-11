Адаптивный карантин продлят до августа, - Шмыгаль

Адаптивный карантин в Украине дает свои результаты, поэтому его скорее всего продлят до августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

- Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен, - сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что введение новых локдаунов зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

Последний раз адаптивный карантин продлевали на заседании правительства 21 апреля - до 30 июня 2021 года. А перед этим - до 30 апреля.

Адаптивный карантин предполагает разделение страны на четыре зоны - красную, оранжевую, желтую и зеленую. Местные власти сами могут устанавливатькарантинные ограничения, в зависимости от ситуации с ковидом.