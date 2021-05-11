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10 мая 21, 22:09
Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне
Радоница
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11 мая отмечается день поминовения усопших - Радоница.

Во вторник второй недели после Пасхи отмечается день поминовения усопших — Радоница или "родительский день". В 2021 году Радоница выпала на 11 мая. 

На Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших. В этот день люди посещают храм, а после отправляются на кладбище и наводят на могилках порядок после зимы. Также, принято накрывать ритуальный стол на могиле, но оставлять на гробу еду не стоит. Распивать алкоголь на могиле - нельзя. 

В эти дни за своих родных принято подавать милостыню, и делать добрые дела. 

"Телеграф" составил инфографику, в которой рассказали, что можно и нельзя делать в этот день.



Ранее сообщалось, что 11 мая произойдет последнее весеннее новолуние в 2021 году. 
telegraf.com.ua
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