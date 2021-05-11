Степанов об опасных симптомах индийского штамма коронавируса

Глава украинского минздрава Максим Степанов решил предупредить сограждан о симптомах индийского штамма коронавируса. Эта разновидность ковида, как известно, является более агрессивной, чем другие известные на данное время.
"Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной", - сообщил Степанов на брифинге 11 мая.
По словам чиновника, индийский штамм поражает не только органы дыхания. Он бьет по почкам и желудочно-кишечному тракту, а также вызывает тяжелую интоксикацию организма.